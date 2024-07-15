Более 45 млн рублей украли мошенники у жителей Тюменской области за неделю

09:30 15 июля 2024
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За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 105 жителей региона,  сумма похищенного превышает 45 млн рублей, сообщает областная прокуратура. 

Десятую часть указанной суммы - 4,5 млн - мошенникам перевела жительница Тюмени. В "ВКонтакте" и Telegram ей предложили заработок на криптобирже, и она самостоятельно перевела деньги со своего банковского счета на указанные мошенником счета. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники , прокуратура , соцсети , уголовное дело
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