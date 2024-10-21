Более 800 вопросов задали губернатору в соцсетях накануне прямой линии

15:05 21 октября 2024
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Порядка 1 600 комментариев оставили пользователи соцсетей к анонсам прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором, 813 из них - собственно вопросы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Глава региона ответит на вопросы жителей 22 октября. К постам Александра Моора о прямой линии пользователи  ВКонтакте и в Одноклассниках оставили 1 594 комментария, из них 813 - это вопросы к губернатору", - указано в сообщении.    

Помимо этого, 133 вопроса поступило от жителей региона, позвонивших по короткому номеру 122 (6 кнопка). Итого с 10 по 21 октября Александру Моору поступило 946 вопросов. 

Трансляция прямой линии будет вестись  в официальных аккаунтах губернатора, а также на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время". Начнется она в 17:00.

В информационном центре предупреждают: если вопрос не прозвучит во время прямой линии, обратившийся получит ответ после эфира. 

В 2023 году к прямой линии с главой региона поступило более полутора тысяч вопросов. Эфир длился около двух часов.

Теги: Александр Моор , правительство Тюменской области , прямая линия , соцсети
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