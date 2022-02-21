Тюменцы начали подготовку пунктов для размещения беженцев с Украины

18:14 21 февраля 2022
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Тюменская область готовит пункты временного размещения эвакуированных из Донецка и Луганска и продолжает собирать гуманитарную помощь беженцам, сообщили NewsProm.ru в Информцентре правительства ТО.  

"Тюменская область, как и другие субъекты РФ, готова оказать помощь мирным жителям, эвакуированным из Донецка и Луганска. В настоящее время идет подготовка пунктов временного размещения, открыты пункты приема гуманитарной помощи, решаются другие организационные вопросы", - сообщили в информацентре. 

Накануне губернатор заявил в соцсетях, что регион готов оказать беженцам помощь и поручил правительству обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных. Волонтеры ведут сбор гуманитарной помощи для эвакуированных, на сегодня в Тюмени работают четыре пункта приема. 

Теги: Александр Моор , беженцы , Украина , эвакуация
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