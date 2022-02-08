Мария Рудзевич ушла с должности замгубернатора Тюменской области

11:02 08 февраля 2022
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Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с 9 февраля 2022 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщается на сайте регионального правительства.

Замгубернатором Рудзевич была назначена в октябре 2021 года, сообщалось, что в новой должности она будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.

Теги: информационные технологии , кадры , Мария Рудзевич , правительство Тюменской области
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