Мария Рудзевич ушла с должности замгубернатора Тюменской области

Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с 9 февраля 2022 года.
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщается на сайте регионального правительства.
Замгубернатором Рудзевич была назначена в октябре 2021 года, сообщалось, что в новой должности она будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.
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