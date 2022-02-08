Мария Рудзевич ушла с должности замгубернатора Тюменской области

Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с 9 февраля 2022 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщается на сайте регионального правительства.

Замгубернатором Рудзевич была назначена в октябре 2021 года, сообщалось, что в новой должности она будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.