Александр Моор поднялся в годовом рейтинге "Медиалогии" на 8 пунктов

Сразу на восемь строчек вверх переместился в федеральном рейтинге "Медиалогии" губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам 2021 года - сейчас он занимает 23 место.

В региональном же рейтинге он остался при своих и по-прежнему занимает четвертую строчку рейтинга глав регионов Уральского федерального округа.

Напоминим, что основой для построения рейтингов является МедиаИндекс "Медиалогии".

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 72 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией "Медиалогия" рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.