Александру Моору накануне прямой линии задали 1271 вопрос

1 271 вопрос поступил к "Прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором", по темам в топе ЖКХ, строительство и архитектура, благоустройство, соцобслуживание и коронавирус, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Сбор вопросов продолжается на страницах в соцсетях главы региона, вопрос можно прислать на почту: info@sovetnik72.com или оставить на автоответчике – 8 (3452) 515-212. Эфир состоится во вторник, 21 декабря, начало в 17:00.Трансляция прямой линии с главой региона пройдет на телеканале "Тюменское время", а также в социальных сетях.