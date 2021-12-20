Александру Моору накануне прямой линии задали 1271 вопрос

16:29 20 декабря 2021
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1 271 вопрос поступил к "Прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором", по темам в топе ЖКХ, строительство и  архитектура, благоустройство, соцобслуживание и коронавирус, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. 

Сбор вопросов продолжается на страницах в соцсетях главы региона, вопрос можно прислать на почту: info@sovetnik72.com или оставить на автоответчике – 8 (3452) 515-212. Эфир состоится во вторник, 21 декабря, начало в 17:00.Трансляция прямой линии с главой региона пройдет на телеканале "Тюменское время", а также в социальных сетях.

Теги: Александр Моор
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