Дмитрий Артюхов расскажет Тине Канделаки о проблемах Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов станет участником программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на RTVI, сообщается в Telegram-канале телекомпании.

В прямом эфире губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа расскажет про современные проблемы региона, будущее молодежи Ямала, специфику борьбы с ковидом и многое другое.

Эфир можно посмотреть 28 октября на ютьюб-канале "RTVI Развлечения" в 20:00

"Специальный гость" — еженедельная программа с Тиной Канделаки. Гостями передачи становятся политики и бизнесмены, культурные и общественные деятели. В каждом выпуске обсуждаются наиболее громкие темы из социальных сетей и Telegram-каналов.

С начала года в гостях у Канделаки уже побывали глава Подмосковья Андрей Воробьёв, нижегородский губернатор Глеб Никитин, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Мурманской области Андрей Чибис и другие.