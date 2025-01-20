Артюхов рассказал, когда на Ямале начнется "Время героев"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с участниками СВО, и ответил на вопрос о том, как будет реализовываться новая региональная кадровая программа для участников СВО "Время героев" и когда начнется прием заявок, сообщили в пресс-службе главы округа.

"Прием заявок начнется в День защитника Отечества и продлится до конца марта. Сейчас идет процесс согласования всех условий. Прорабатываем программу так, чтобы в ней могли принять участие военные без высшего образования, а таких тоже немало. Мы должны помочь тем, кто желает получить высшее образование. Все зависит от опыта работы по профессии на гражданке и желания заниматься служением Отечеству. У нас в регионе есть вакансии в полиции, Росгвардии, военкоматах. Уверен, что многие захотят освоить новую профессию", - губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.