Дмитрий Артюхов передал гладкоствольное ружье бойцам СВО

В зону специальной военной операции губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал пятизарядное гладкоствольное ружье, а также 350 патронов. Он призвал земляков последовать его примеру, поскольку такое оружие на передовой доказало свою эффективность в борьбе с дронами.
"Благодарю всех ямальцев, кто вовлечен в поддержку наших защитников. Хочу обратить внимание земляков на один специфический, но очень острый вопрос – дефицит гладкоствольного оружия на передовой. Как известно, дроны там представляют одну из главных угроз, и такое оружие может быть средством защиты от них", – отметил глава ЯНАО.
По его словам, на руках у северян находится свыше 20 тысяч ружей, при этом большинство из них не используется. Ямальцы в минувшем году уже отправили порядка 180 единиц гладкоствольного оружия и более восьми тысяч патронов на передовую через управление Росгвардии. Решением президента РФ такая передача была упрощена.
Как рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу, полковник полиции Дмитрий Беляев, эта мера вызвала горячий отклик среди жителей округа. Многие стали активно приносить свое оружие и боеприпасы к нему в подразделения лицензионно-разрешительной работы.
Процедура передачи оружия для специальной военной операции уже налажена. Желающим сдать его нужно обратиться в ближайший отдел Росгвардии.
Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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