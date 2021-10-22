Мария Рудзевич стала новым заместителем губернатора Тюменской области

16:22 22 октября 2021
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infotex72.ru

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора.

Распоряжение о ее назначении подписал глава региона Александр Моор.

В новой должности Мария Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов, сообщает Оперштаб

Теги: Александр Моор , назначения , правительство Тюменской области
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