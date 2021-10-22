Мария Рудзевич стала новым заместителем губернатора Тюменской области

В новой должности Мария Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов, сообщает Оперштаб .

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