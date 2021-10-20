Тюменская область вводит новые ограничения и QR-коды

В Тюменской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 31 декабря и введено несколько новых ограничений, сообщает Оперштаб.

С 23 октября по 31 декабря ресторанам кафе и прочему общепиту, а также развлекательным заведениям запрещено обслуживать гостей в залах с 24:00 до 6:00. Ограничения не распространяются на предприятия общепита, осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях и др. А также осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

С 25 октября по 31 декабря лица младше 18 лет без родителей не смогут посещать ТРЦ, ТЦ.

С 15 ноября для посещения культурных и спортивных объекты всем кто старше 18 лет потребуются QR-коды, оформленные через портал Госуслуг и документы, удостоверяющие личность гражданина.