Александр Моор отказался от мандата в облдуму

14:01 28 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Губернатор Тюменской области  Александр Моор решил отказаться об депутатского мандата, сообщает Оперштаб. Тюмень.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор воспользовался правом, предоставленным законодательством, и принял решение отказаться от мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва", - говорится в сообщении.

На выборах Моор возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в Тюменскую облдуму, по результатам голосования  за ЕР проголосовали 700 тысяч избирателей – партия набрала 50,07 % голосов.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021