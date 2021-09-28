Александр Моор отказался от мандата в облдуму

Губернатор Тюменской области Александр Моор решил отказаться об депутатского мандата, сообщает Оперштаб. Тюмень.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор воспользовался правом, предоставленным законодательством, и принял решение отказаться от мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва", - говорится в сообщении.

На выборах Моор возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" в Тюменскую облдуму, по результатам голосования за ЕР проголосовали 700 тысяч избирателей – партия набрала 50,07 % голосов.