В Югре "Новые люди" обошли по голосам "СР-За правду" на выборах в Госдуму

Фото - избирком Югры, https://t.me/izbirkom86

В Югре в ГАС "Выборы" введено 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу, сообщается в официальном telegram-канале Избиркома Югры.

По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.

В лидерах "Единая Россия" – 42,33%, следом КПРФ – 17,74% и ЛДПР – 12,36%. Партия "Новые люди" набрала 6,39%, менее чем на процент от нее отстала "Справедливая Россия – За правду" – 5,78%. Замыкает пятерку "Партия пенсионеров" с 4,03%.

У остальных менее двух процентов: "Коммунисты России"– 1,82%, РПСС – 1,63%, РЭП "Зеленые" – 0,93%, "Зеленая альтернатива" – 0,88%, "Яблоко" – 0,73%, "Родина" – 0,66%, партия "РОСТА" – 0,46%, "Гражданская платформа" – 0,23%.

Явка на выборах 2021 года в Югре составила 46,61% - это 540 402 избирателя.