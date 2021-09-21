В Югре "Новые люди" обошли по голосам "СР-За правду" на выборах в Госдуму

22:19 20 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - избирком Югры, https://t.me/izbirkom86

В Югре в ГАС "Выборы" введено 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу, сообщается в официальном telegram-канале Избиркома Югры.

По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом.  

В лидерах "Единая Россия" – 42,33%, следом КПРФ – 17,74% и ЛДПР – 12,36%. Партия "Новые люди" набрала 6,39%, менее чем на процент от нее отстала "Справедливая Россия – За правду" – 5,78%. Замыкает пятерку "Партия пенсионеров" с  4,03%.

 У остальных менее двух процентов: "Коммунисты России"– 1,82%, РПСС – 1,63%, РЭП "Зеленые" – 0,93%, "Зеленая альтернатива" – 0,88%, "Яблоко" – 0,73%, "Родина" – 0,66%, партия "РОСТА" – 0,46%, "Гражданская платформа" – 0,23%.

Явка на выборах 2021 года в Югре составила 46,61% - это 540 402 избирателя.

Теги: Госдума , партии , Справедливая Россия
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021