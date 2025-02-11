В ЛДПР опровергли сообщения о массовом выходе тюменской молодежи из рядов партии

Информацию о выходе из молодежной организации реготделения ЛДП 150 членов партии, которые якобы отметили несправедливое распределение должностей и бюджетов, ранее распространили ряд пабликов и СМИ, в партии заявили, что на самом деле поступило только 6 заявлений о выходе.

"О ситуации в молодежной организации тюменского регионального отделения: по состоянию на 10 февраля 2025 года на имя координатора тюменского регионального отделения (Евгения Маркова - ред.) поступило всего шесть заявлений о выходе от членов партии. Ни о каких массовых выходах речи не идет, насколько нам известно, "150 человек" - это группа поддержки экс-лидера молодежки Тюмени по другой его общественной деятельности, но не члены партии, их же вы могли видеть на видеозаявлении экс-лидера молодежки Тюмени", - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

В пресс-службе ЛДПР добавили, что не считают данную ситуацию критической. Там отмечают, что замена руководителя молодежной организации была запланирована и до публичного заявления помощника координатора регионального отделения ЛДПР по молодежной политике Тимура Темуркаева. 15 февраля на заседании координационного совета отделения будет избран новый руководитель - есть три претендента из числа членов молодежной организации тюменского отделения партии.