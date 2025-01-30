Лидеру "Новых людей" понравилось в Тюмени

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил позитивные изменения Тюмени за последние годы, особо оценил развитие ТюмГУ и работу физматшколы, пишет информцентр правительства Тюменской области.

По словам Нечаева, в предыдущий раз в Тюмени он был в августе 1985 года, тогда это был провинциальный город.

"Сейчас увидел, что город сохранил исторические здания. Это очень тепло. Появилось много новых объектов, которые показывают, что город современен. Как мне рассказали товарищи, Тюмень постоянно улучшается. Это показывает, что есть жизнь, есть люди, которым небезразлично, они любят свой город, свой регион. Это самое главное", - считает Нечаев.

В среду он посетил ТюмГУ и Физико-математическую школу в Тюмени. Образовательные организации - лучшие в стране, уверен он. Опыт и подход Тюменского государственного университета к образовательным программам он предлагает внедрить на российском уровне. "Тюменский государственный университет - один из флагманов, лидеров нашего образования. В России уже лет 20 говорят про индивидуальную образовательную траекторию. В Тюмени это сделано", - отметил Нечаев.

Лидер партии "Новые люди" уже встретился с тюменскими однопартийцами. В графике деловых встреч – беседа с представителями бизнеса в Торгово-промышленной палате Тюменской области.