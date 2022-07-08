Фракции Тюменской гордумы подвели итоги работы за первое полугодие

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В первом полугодии 2022 году депутаты Тюменской городской думы продолжили тесное взаимодействие с жителями города и общественными организациями по решению различных вопросов и активизировали волонтерскую работу для помощи жителям Донбасса, совместно с администрацией города участвовали в разработке и утверждении важных нормативных правовых актов.

Негативный внешний фон требует мобилизованности, умения быстро реагировать на новые задачи, и депутаты гордумы – члены фракции "Единая Россия" должны быть готовыми их решать как представители партии большинства, которой тюменцы доверили определять вектор развития нашего города, отметил руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме Дмитрий Осипов.

"Все задачи, сформулированные горожанами и отраженные в различных программах, решаются. Благодарю коллег-единороссов за неравнодушное отношение к проблемам тюменцев. Мы приложим все усилия, чтобы командный стиль работы, который сложился в нашей фракции в городской Думе и вообще свойственен тюменцам, не только сохранился у нас, но и транслировался в других муниципалитетах", - подчеркнул Дмитрий Осипов.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Елагин отметил, что Фракция ЛДПР в гордуме в 2022 году работает, как всегда, продуктивно, динамики этой деятельности придало появление энергичного депутата – Александра Яковенко: стало больше общения с молодежью, появились новые идеи.

"С начала года в адрес депутатов фракции поступило более 150 обращений. Диалог с городской администрацией у нас конструктивный, удается положительно решать большинство наказов горожан. Депутаты всегда находятся в контакте с избирателями, оказывают помощь людям, включая жителей Донбасса, активно участвуют в объездах городских территорий, в заседаниях круглых столов и рабочих групп, а также сами являются организаторами общественно значимых городских мероприятий", - сообщил Дмитрий Елагин.

КПРФ в городской думе представлена двумя депутатами, но несмотря на загруженность они стараются трудиться в прежнем темпе, отметил руководитель фракции Сергей Пыхалов.

"В целом работой фракции доволен. Практически все наши замечания и предложения удовлетворены. Продолжаем помогать тюменцам. Тематика обращений граждан стандартная: материальная помощь, улучшение жилищных условий, благоустройство дворовых территорий. Все обращения рассматриваем, направляем в администрацию города, она оперативно реагирует, и по нашим запросам проводится необходимая работа", - заявил депутат.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в гордуме Владимир Гороховцев сообщил, что за полгода поступило более ста обращений, связанных с ЖКХ, благоустройством дворовых территорий, капитальным ремонтом домов, обеспечением мест в детских садах и школах, финансовой помощью тюменцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. "Время непростое, но мы стараемся решать проблемы жителей. Благодаря совместной работе администрации, управ и депутатского корпуса у нас это получается", - считает Владимир Гороховцев.