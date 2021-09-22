В Тюменскую облдуму прошли четыре партии

16:33 22 сентября 2021
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Выборы Тюменской областной думы признаны состоявшимися, парламент будет сформирован на основе четырёх политических партий, которые преодолели 5-процентный барьер, сообщил на заседании Избирательной комиссии Тюменской области ее председатель Игорь Халин

В выборах в Тюменскую облдуму помимо тюменцев, участвуют жители Югры и Ямала. В Тюменской области на участки пришли 61,05% избирателей, на Ямале - 62,41%, менее активны были югорчане - 44,54%. В итоге средняя по трем субъектам явка составила 54,19%.

Всего  в выборах в облдуму участвовали восемь партий. По итогам голосования лидирует "Единая Россия", за нее проголосовали 711  839 человек, или 50,07%. ЛДПР набрала 12,72%, КПРФ - 11,94%, "СР - За правду" - 7,47%. Эти партии и будут представлены в парламенте. 

Не преодолели пятипроцентный барьер "Коммунисты России", набравшие 4,74%, "Новые люди" – 4,66%, за Партия пенсионеров – 4,15%, Партия роста – 1,22%.

Теги: выборы , голосование , партии , ХМАО , ЯНАО
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