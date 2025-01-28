Лидеру "Новых людей" в Тюмени покажут соцобъекты и организуют встречи со сторонниками партии и бизнесом

20:12 28 января 2025
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Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев прибыл с двухдневным визитом в Тюмень, в планах политика - посещение образовательных и социальных учреждений Тюмени, встречи со сторонниками партии и предпринимательским сообществом, сообщает информцентр правительства региона.

 
В статусе председателя партии "Новые люди" Нечаев  приезжает в Тюменскую область впервые. С Тюменью его связывают теплые воспоминания - он был учеником Почетного гражданина города Геннадия Александровича Нечаева.


В аэропорту "Рощино" Нечаева встречали замгубернатора Павел Белявский и руководитель реготделения партии Александр Яковенко.

 

 

Теги: Павел Белявский , партии , предпринимательство
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