Лидеру "Новых людей" в Тюмени покажут соцобъекты и организуют встречи со сторонниками партии и бизнесом

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев прибыл с двухдневным визитом в Тюмень, в планах политика - посещение образовательных и социальных учреждений Тюмени, встречи со сторонниками партии и предпринимательским сообществом, сообщает информцентр правительства региона.



В статусе председателя партии "Новые люди" Нечаев приезжает в Тюменскую область впервые. С Тюменью его связывают теплые воспоминания - он был учеником Почетного гражданина города Геннадия Александровича Нечаева.



В аэропорту "Рощино" Нечаева встречали замгубернатора Павел Белявский и руководитель реготделения партии Александр Яковенко.