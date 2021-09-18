В избиркоме Тюменской области подвели итоги первого дня голосования

Итоги первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы и депутатов Тюменской облдумы подвел председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Явка наших земляков выше среднего. Мы идем в тренде Уральского федерального округа и России - в Тюменской области проголосовали 185836 жителей региона. Это 20,92 % голосующих. В лидерах по числу проголосовавших – Ишим, где явка достигла 27,7%", - заявил Халин.

Председатель избиркома отметил, что в первый день голосованиz серьезных нарушений на избирательных участках не выявлено, и пригласил всех тюменцев принять участие в выборах в течение следующих двух дней.

В регионе работают 1070 участков, избирателей на них ждут с 8:00 до 20:00.