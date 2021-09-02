Артур Юрьев: Запад попытается дискредитировать сентябрьские выборы в Госдуму, но безуспешно

Фото: ВК «Общественная палата Тюменской области»

В России и за её пределами стартовала масштабная операция по срыву выборов в Государственную Думу VIII созыва. К такому выводу пришли создатели доклада "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года", презентация которого прошла на площадке ТАСС 25 августа.

По мнению аналитиков, западные политтехнологи пришли к выводу, что традиционный сценарий организации "цветной революции" в России неприменим, и потому сконцентрировались на создании образа нелегитимности выборов. Подобные сценарии уже применялись, к примеру, в Венесуэле, Северной Македонии, Боливии и Республике Беларусь: европейские СМИ тиражируют непроверенные сообщения местных экспертов, которые, в свою очередь, ссылаются на авторитетные европейские СМИ.

Также критические высказывания вкладываются в уста различных зарубежных политических лидеров в расчете на то, что никто не будет проверять достоверность сказанного ими. Основная цель – призвать россиян бойкотировать выборы и заставить скептически относиться к любым их результатам еще до начала голосования. Впрочем, российские специалисты полагают, что данные методы вряд ли возымеют внутри страны желаемого Западом воздействия.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместителя председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артура Юрьева, большинство россиян не поддерживает радикальную оппозицию и политические структуры "несистемщиков", а предпринимаемые для создания прозрачности хода голосования действия наглядно показывают, что массовость и законность выборов – приоритет государства на всех уровнях.

"В России создана эффективная система защиты от подобной подрывной активности наших "партнеров" и проводников их интересов внутри России. Также хорошо работает закон о борьбе с фейками, и Роскомнадзор оперативно пресекает подобные истории. Но главное – это действенные шаги по созданию прозрачного и равного для всех голосования: институт общественных наблюдателей, круглосуточное видеонаблюдение на участках, рост количества зарегистрированных кандидатов и партий вместе со снижением количества отказов в регистрации. Граждане видят это, так что попытки Запада бесперспективны", - подчеркнул Артур Юрьев.

Отдельный фронт атаки на выборы в Госдуму – деятельность Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Напомним, БДИПЧ приняло решение не отправлять в Россию международных наблюдателей, мотивировав это отказом Российской Федерации согласовать предлагаемое количество работников – 500 человек, и, таким образом, заранее признало выборы незаконными. В то же время, на президентских выборах в США от БДИПЧ было 25 наблюдателей, на выборах в Болгарии – 12, в Нидерландах – 5.

"Предлагаемое БДИПЧ число наблюдателей преследовало одну цель – скандал. Но и это не возымело должного эффекта. Во-первых, количество международных наблюдателей на выборах всё равно не изменится, места представителей БДИПЧ займут наблюдатели от других организаций. А во-вторых, организация наблюдения за выборами внутри страны в этом году уже носит беспрецедентный характер. В Тюменской области, например, 490 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий оборудованы видеонаблюдением. И любой желающий может ознакомиться с работой наблюдения, придя в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области во Дворце творчества и спорта "Пионер", - резюмировал Артур Юрьев.