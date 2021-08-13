Моору задали больше тысячи вопросов в соцсетях

Прямая линия губернатора Тюменской области начнется в Центре управления регионом 17 августа в 12:00. Сбор вопросов от населения ведется на личных страницах Александра Моора в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram.

Мониторинг, сбор и обработку информации проводит ЦУР Тюменской области, обещают, что ни один вопрос не останется без внимания - лес ответ не прозвучит в прямом эфире, то можно рассчитывать на сообщение в соцсетях, где этот вопрос был задан. "Губернатору передадут все сообщения. Если вопросы не прозвучат на прямой линии, пользователи получат ответы на тех площадках, на которых их задавали. Допустим, если вопрос поступил через социальную сеть "ВКонтакте", ответ придет там же", - рассказал руководитель ЦУР Роман Рзаев.

Вопросы можно слать на email: info@sovetnik72.com или задавать во время прямого эфира, сообщает Оперштаб.

Эфир пройдет в соцсетях, прямая трансляция будет идти на официальном портале правительства региона и на телеканале "Тюменское время".