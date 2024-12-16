Глава Тюменского района 17 декабря ответит на вопросы жителей района

На официальной странице Тюменского района в соцсети "ВКонтакте" во вторник, 17 декабря, 15:00 начнется прямой эфир, в ходе которого глава муниципалитета Ольга Зимина ответит на вопросы местных жителей.
Ранее эфир планировали провести 18 декабря, но его пришлось перенести из-за срочного совещания в Минобороны Москве по вопросам "военных городков", которые имеются в Тюменском районе, пояснила изменения в планах Ольга Зимина.
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