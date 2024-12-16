Глава Тюменского района 17 декабря ответит на вопросы жителей района

14:47 16 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На официальной странице Тюменского  района в соцсети "ВКонтакте"  во вторник, 17 декабря, 15:00 начнется прямой эфир, в ходе которого глава муниципалитета Ольга Зимина ответит на вопросы местных жителей.

Ранее эфир планировали провести 18 декабря, но его пришлось перенести из-за срочного совещания в Минобороны Москве по вопросам "военных городков", которые имеются в Тюменском районе, пояснила изменения в планах Ольга Зимина.

Теги: прямая линия , Тюменский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024