Моор: верим в свои силы и поддерживаем президента России

19 декабря президент России Владимир Путин в прямом эфире подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны, а также обозначил главные направления дальнейшей работы и приоритеты для власти, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поддержка участников СВО и их семей в приоритете. У Тюменской области несколько именных подразделений. По запросам командиров мы поставляем на передовую необходимое дополнительное оборудование и амуницию. Социальную поддержку власти региона осуществляют совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества". За полтора года его работы время он принял почти 21 тысячу вопросов, на подавляющее большинство даны ответы, остальные – в работе.Есть запрос на помощь в трудоустройстве бывших военнослужащих - в 2025 году в регионе для них запустят программу профпереподготовки.

Президент назвал восстановление новых регионов общегосударственной задачей. Тюменская область шефствует над городом Краснодоном Луганской Народной Республики. За 2,5 года привели в порядок 31 объект, в том числе Центральную городскую больницу и роддом. Сотрудничество продолжается.

"Предновогодняя встреча с главой государства очень важна. Главный вывод - верим в свои силы и поддерживаем Президента России – человека, который изменил всё. Продолжаем работать на благо региона и страны", - подчеркнул Моор.