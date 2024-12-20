Тюменская область запустит свое "Время героев"

В 2025 году в Тюменской области стартует региональная программа переподготовки ветеранов специальной военной операции, аналогичная федеральной программе "Время героев", заявил губернатор Александр Моор:

Важная составляющая работы с ветеранами СВО – программа "Время героев". Запрос на помощь в трудоустройстве бывших военнослужащих звучит все чаще, и мы должны на него реагировать. В будущем году запустим в Тюменской области аналогичную региональную программу.

Проект "Время героев" реализуется по инициативе президента Владимира Путина и предполагает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Участники программы проходят обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

На прямой линии 19 декабря Владимир Путин пояснил, что идея возникла после встречи с ребятами, в основном студентами – участниками СВО, в Петербурге: "Я посмотрел на них и подумал: вот они – будущее страны, кадровое будущее страны. Так возникла идея создать такую платформу". Он отметил, что в первый поток поступило 43 тысячи заявок, после очень серьёзного отбора обучение прошли 83 человека. "Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, имеют образование, подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств и так далее", - отметил Путин.