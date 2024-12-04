В Тюмени по поручению Моора решили проблему семьи Коркиных

Поручение губернатора Александра Моора решить вопрос семьи Коркиных, чей дом попал под КРТ, выполнено, сообщил глава города Максим Афанасьев во время прямой линии 3 декабря.

Семья Коркиных обратилась на прямую линию к Губернатору Тюменской области Александру Моору, потому что застройщик оценил их жилье в 4 млн рублей. Администрация Тюмени провела рыночную оценку дома многодетной семьи. Сумма составила 6,5 млн рублей. Семья уже выбрала квартиру.

"Я провел личный прием, объяснил, что не было рыночной оценки.Сейчас она проведена, дом оценили в 6,5 млн рублей. Перед прямой линией мне подтвердили, что семья выбрала себе квартиру. Мы, как администрация, открыты и заинтересованы в том, чтобы не было никаких недомолвок", - пояснил ситуацию Афанасьев.