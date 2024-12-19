ЮТэйр после звонка многодетной сургутянки Путину подарит билеты всем семьям города с пятью детьми

19:12 19 декабря 2024
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"ЮТэйр" сделает новогодний подарок семье сургутянки, обратившейся на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщает "Югра Z Официально".

Мать пятерых детей Анна Шенкао из Сургута на прямой линии с Путиным отметила, что для ее большой семьи поездка в отпуск очень затратное мероприятие. В итоге авиакомпания решила подарить бесплатный перелет "туда-обратно" по любому маршруту из расписания "ЮТэйр" внутри России.

 Глава "ЮТэйр-Пассажирские авиалинии" Олег Семенов:

Решили исполнить мечту семьи из нашего родного региона — Ханты-Мансийского автономного округа. А также решили сделать новогодний подарок всем сургутским семьям, у которых пять и более детей. Каждой семье подарим бесплатный перелет. Надеемся, что путешествие подарит детям и их родителям множество впечатлений, новые открытия и яркие эмоции!

Теги: Владимир Путин , многодетные семьи , прямая линия , Сургут , ЮТэйр
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