ЮТэйр после звонка многодетной сургутянки Путину подарит билеты всем семьям города с пятью детьми

"ЮТэйр" сделает новогодний подарок семье сургутянки, обратившейся на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщает "Югра Z Официально".

Мать пятерых детей Анна Шенкао из Сургута на прямой линии с Путиным отметила, что для ее большой семьи поездка в отпуск очень затратное мероприятие. В итоге авиакомпания решила подарить бесплатный перелет "туда-обратно" по любому маршруту из расписания "ЮТэйр" внутри России.

Глава "ЮТэйр-Пассажирские авиалинии" Олег Семенов: