ЮТэйр после звонка многодетной сургутянки Путину подарит билеты всем семьям города с пятью детьми

"ЮТэйр" сделает новогодний подарок семье сургутянки, обратившейся на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщает "Югра Z Официально".
Мать пятерых детей Анна Шенкао из Сургута на прямой линии с Путиным отметила, что для ее большой семьи поездка в отпуск очень затратное мероприятие. В итоге авиакомпания решила подарить бесплатный перелет "туда-обратно" по любому маршруту из расписания "ЮТэйр" внутри России.
Глава "ЮТэйр-Пассажирские авиалинии" Олег Семенов:
Решили исполнить мечту семьи из нашего родного региона — Ханты-Мансийского автономного округа. А также решили сделать новогодний подарок всем сургутским семьям, у которых пять и более детей. Каждой семье подарим бесплатный перелет. Надеемся, что путешествие подарит детям и их родителям множество впечатлений, новые открытия и яркие эмоции!
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