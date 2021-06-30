Александр Моор прокомментировал вопросы, с которыми тюменцы обратились к Владимиру Путину

В программе "Прямая линия" с Владимиром Путиным Тарлан Тагиров из пос. Демьянка пожаловался на большие суммы в квитанциях за ЖКУ, а Светлана Штрахова из Абатского - на отсутствие рабочих мест в селе.

По окончании программы губернатор Тюменской области Александр Моор провел совещание с членами правительства Тюменской области и главами Уватского и Абатского районов и выяснил детали озвученных проблем:

Выяснилось, что жители домов в пос. Демьянка ранее перерасчитали стоимость коммунальные услуги. Итоговый счет оказался значительного ниже суммы, показанной во время эфира "Прямой линии". Новые квартиры взамен старых, находящихся в собственности, передавались по договору мены, поэтому владельцам пришлось доплатить разницу в стоимости. Такова норма закона, пояснили в Оперштабе.

Светлана Штрахова работала администратором гостиницы, в 2017 году предприятие было ликвидировано, и женщину поставили на учет в районном ЦЗН, она получала пособие по безработице и материальную помощь. Варианты трудоустройства ей предлагались. С 2020 года и по сей день она временно работает администратором в Абатском молодежном информационно-деловом центре. После завершения периода временной работы служба занятости совместно с администрацией района ей предложат новые варианты трудоустройства.

На сегодня в Тюменской области создано более 32 тысяч свободных рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,15%, что кратно ниже периода пандемии, а коэффициент напряженности на рынке труда — менее 0,4%.