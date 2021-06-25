Владимир Сысоев ушел с должности замгубернатора Тюменской области

17:01 24 июня 2021
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Фото - https://admtyumen.ru

Заместитель губернатора Владимир Сысоев написал заявление на увольнение. Распоряжением губернатора Тюменской области он освобожден от занимаемой должности с 25 июня, сообщает ОперШтаб.

В региональном правительстве Сысоев работал с 12 марта 2019 года. В должности замгубернатора курировал областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации. До этого Владимир Сысоев был депутатом Госдумы.

Теги: кадры , правительство Тюменской области , Сысоев
Татьяна Тихонова

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