Владимир Сысоев ушел с должности замгубернатора Тюменской области

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Заместитель губернатора Владимир Сысоев написал заявление на увольнение. Распоряжением губернатора Тюменской области он освобожден от занимаемой должности с 25 июня, сообщает ОперШтаб.

В региональном правительстве Сысоев работал с 12 марта 2019 года. В должности замгубернатора курировал областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации. До этого Владимир Сысоев был депутатом Госдумы.

Татьяна Тихонова