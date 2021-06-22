Тюменская молодежь может предложить свои идеи для нацпроектов России

На сайте Росмолодежи начался сбор инициатив для включения молодежной повестки во все национальные проекты России. Тюменцы также могут поучаствовать и предложить свои идеи, которые лягут в основу главных приоритетов развития нашей страны.

Каждый молодой человек может стать автором программы поддержки молодых людей в любой сфере: начиная от образования и культуры и заканчивая наукой и дорожной инфраструктурой. Для этого необходимо изучить интересующие национальные проекты на сайте, описать свою идею в удобном формате. После заполнить форму опроса на портале и прикрепить идею.

В течение недели в онлайне и офлайне пройдут проектные и стратегические сессии в каждом федеральном округе по всем национальным проектам. Кроме того, сессии состоятся на форуме "Таврида" в Крыму и хакатоне "Города". Участниками станут представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, бизнеса.

Также с 21 по 27 июня в преддверии празднования Дня молодежи запланирована серия мероприятий по всей России, которая завершится онлайн-марафоном в группе Росмолодежи "ВКонтакте".

— Росмолодежь принимает идеи по расширению молодежной повестки в национальных проектах. Молодые люди – активные участники позитивных изменений, ваше мнение для нас первостепенно. Было бы неправильно самим добавить мероприятия и программы, а уже потом ждать вашей оценки. Важно, чтобы каждый молодой человек мог высказаться на эту тему. Отличная возможность – сделать это сейчас на нашем сайте – в преддверии Дня молодежи", – пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Для интеграции молодежной повестки в реализацию национальных проектов (программ) создана экспертная группа из числа представителей федеральных и региональных органов власти, профильных общественных объединений и вузов. АНО "Национальные приоритеты" и Росмолодежь уже провели с экспертным сообществом первую стратегическую сессию.

При формировании предложений участники стратсессии ориентировались на следующие ключевые потребности молодых людей: самоопределение (построение своей картины мира и позиции); нахождение своего места в обществе; построение своего дома, семьи; самореализация; расширение границ.

Чтобы предоставляемые возможности были доступны всей молодежи, независимо от места проживания, программы поддержки, по мнению экспертов, должны включать не только федеральную, но и региональную, и муниципальную составляющую.

В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин в апреле этого года поручил отразить интересы молодежи в каждом из 13 национальных проектов. Росмолодежь и АНО "Национальные приоритеты" инициировали Всероссийский опрос среди молодых людей о наиболее приоритетных вопросах, требующих включения в документы.