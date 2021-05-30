Александр Моор: праймериз - важная часть политического процесса

Губернатор Тюменской области на своем счетном участке принял участие в предварительном голосовании "Единой России", отметив важность мероприятия. Обетом он сообщил в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Александр Моор:

Сегодня принял участие в праймериз "Единой России". Внутрипартийные выборы - очень важная часть политического процесса. Это возможность отдать свой голос за тех, кому доверяешь, кого хотелось бы видеть на сентябрьских выборах в Госдуму, Тюменскую областную Думу и дополнительных выборах в Тюменскую городскую думу. Важно, что участвовать в праймериз могут и те, кто не состоит ни в какой политической партии.

Напомним, предварительное голосование проходит на сайте pg.er.ru по всей стране с 24 по 30 мая. Те, кто не успел пройти онлайн-регистрацию, может сегодня до 20:00 проголосовать очно на счетных участках по месту регистрации. Адрес участка можно уточнить на сайте pg.er.ru или по телефонам горячей линии: 8-800-555-0200 (звонок бесплатный), 8 (3452) 56-57-49.