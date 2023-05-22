В Тюмени начался праймериз ЕР для кандидатов на выборы в городскую и областную думы

Электронное предварительное голосование за кандидатов от ЕР в депутаты Тюменской городской думы и Тюменской облдумы (Восточный и Калининский округа) стартовало в Тюмени, сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Голосование пройдёт с 22 по 28 мая. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться по 26 мая на сайте pg.er.ru в качестве избирателя (подробная инструкция — на втором изображении). Электронное голосование является рейтинговым, поэтому можно отдать свой голос как за одного кандидата, так и за нескольких.

"Прошу вас проявить активность и сделать свой выбор!" - обратился к горожанам Артюхов.