В Тюмени начался праймериз ЕР для кандидатов на выборы в городскую и областную думы

09:35 22 мая 2023
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Электронное предварительное голосование за кандидатов от ЕР в депутаты Тюменской городской думы и Тюменской облдумы (Восточный и Калининский округа) стартовало в Тюмени, сообщил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. 

Голосование пройдёт с 22 по 28 мая. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться по 26 мая на сайте pg.er.ru в качестве избирателя (подробная инструкция — на втором изображении). Электронное голосование является рейтинговым, поэтому можно отдать свой голос как за одного кандидата, так и за нескольких.

"Прошу вас проявить активность и сделать свой выбор!" - обратился к горожанам Артюхов.

 

Теги: Андрей Артюхов , выборы , голосование , Единая Россия , праймериз , Тюменская городская дума , Тюменская областная дума
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