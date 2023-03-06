В Тюменской области официально объявили старт избирательной кампании

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в работе президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" и вместе с однопартийцами дал старт избирательной кампании в регионе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Единороссы обсудили подготовку к единому дню голосования 10 сентября и решили, что определять кандидатов от "Единой России" будут жители области во время предварительного голосования с 22 по 28 мая. Принять в нем участие смогут все избиратели. Руководить региональным штабом по проведению избирательной кампании будет секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Напомним, на сентябрьских выборах жителям региона предстоит выбрать губернатора, а жителям Тюмени - избрать новый состав гордумы.