Более 53 тысяч тюменцев приняли участие в праймериз "Единой России"

В предварительном голосовании "Единой России", которое проходило на сайте партии с 22 по 28 мая, приняли участие 53 316 жителей Тюменской области.
Жители региона могли проголосовать за кандидатов, которые будут представлять ее на довыборах в Тюменскую областную Думу и выборах в Тюменскую гордуму.
"Жители проявили высокую активность. Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, жалоб в организационный комитет не поступало. Особенностью проведения предварительного голосования в этом году было то, что оно проходило только в электронном виде. Среди избирателей было много молодежи", - пояснил результат секретарь Тюменского реготделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.
На участие в предварительном голосовании в Тюменскую облдуму заявилось 13 кандидатов, в гордуму Тюмени - 215 кандидатов. Конкурс составил 6,5 и 6 человек на место соответственно.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru