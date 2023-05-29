Более 53 тысяч тюменцев приняли участие в праймериз "Единой России"

15:29 29 мая 2023
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В предварительном голосовании "Единой России", которое проходило на сайте партии с 22 по 28 мая, приняли участие 53 316 жителей Тюменской области.

Жители региона могли проголосовать за кандидатов, которые будут представлять ее на довыборах в Тюменскую областную Думу и выборах в Тюменскую гордуму.

 "Жители проявили высокую активность. Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, жалоб в организационный комитет не поступало. Особенностью проведения предварительного голосования в этом году было то, что оно проходило только в электронном виде. Среди избирателей было много молодежи", - пояснил результат секретарь Тюменского реготделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

На участие в предварительном голосовании в Тюменскую облдуму заявилось 13 кандидатов, в гордуму Тюмени - 215 кандидатов. Конкурс составил 6,5 и 6 человек на место соответственно. 

Теги: Единая Россия , праймериз
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