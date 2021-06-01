В Тюмени назвали лидеров праймериза в Госдуму

Итоги предварительного голосования "Единой России" за кандидатов от партии в Государственную думу РФ и имена победителей на заседани председатель оргкомитета, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Наибольшее количество голосов в голосовании по списку набрал действующий депутат Госдумы Эрнест Валеев. Второе место заняла руководитель регисполкома "Единой России", депутат облдумы Ольга Швецова, третье – олимпийская чемпионка Луиза Носкова, четвертое – депутат Госдумы Анатолий Карпов, пятое – депутат тюменской гордумы Дмитрий Осипов.

В голосовании по Тюменскому одномандатному избирательному округу больше всех голосов набрал депутат Госдумы Николай Брыкин. Второе место в голосовании занял Алексей Кучеров, далее расположились Георгий Семенов, Диана Шамратова и Андрей Кириченко.

В голосовании по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу больше всех голосов набрал депутат Госдумы, руководитель Уральского МКС "Единой России" Иван Квитка, далее расположились Есенгалий Ибраев, Владимир Сбитнев, Ксения Ведьмедева и Александр Коротченко.

Явка на предварительное голосование составила 19,08%: электронно проголосовали 59417 человек, очно – 154997,с ообщили в пресс-службе ТРО "Единой России".

"Предварительное голосование – очень важное событие в жизни партии, мы хотим выбрать самых достойных, кто представит "Единую Россию" на выборах в сентябре. Мы благодарим каждого, кто проявил гражданскую позицию и принял участие в важном политическом событии", – подчеркнул Андрей Артюхов.