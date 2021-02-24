Тюменских волонтеров отметили благодарностями депутаты городской думы

Волонтеров, безвозмездно оказывающих помощь нуждающимся в ней жителям Тюмени, наградили благодарственными письмами депутаты городской думы Дмитрий Осипов и Наталья Проскурякова 24 февраля.

"Уже год мы с вами живем в условиях охватившей весь мир пандемии, и обстоятельства, сложившиеся по этой причине беспрецедентны, – обратился к собравшимся заместитель председателя думы Дмитрий Осипов. – Трудности, возникающие у самых разных категорий граждан сегодня, заставляют нас быть неравнодушными и принимать самое живое участие в помощи оказавшимся в непростой жизненной ситуации".

Уже несколько месяцев при поддержке и координации депутатов Тюменской городской думы в городе ведется активная волонтерская деятельность – неравнодушные горожане помогают оказавшимся на самоизоляции пожилым тюменцам в приобретении продуктов и лекарств, оказывают иную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.

"Особенно важным в прошлом году стало то, что мы с вами узнали друг друга и объединились, – считает депутат Наталья Проскурякова. – К сожалению, у части пожилых тюменцев еще остается недоверие к бескорыстной помощи, но вы своим примером доказываете, что та помощь и внимание, которые вы оказываете, требует сил, энергии и вашего личного времени. Вы все являетесь прекрасным примером для молодежи".

Волонтеры удостоились благодарственных писем Тюменской городской думы за бескорыстную помощь землякам в трудный для них период, а также за эффективную общественную деятельность и вклад в развитие добровольческого движения в Тюмени.

Один из отмеченных благодарностью – тюменец Максим Аксенов, заместитель директора одной из управляющих компаний города. По его словам, в волонтерской работе ему помогают порядка 30 человек. С единомышленниками они взяли на себя постоянное шефство над несколькими ветеранами Великой Отечественной войны, а также центром "Милосердие".

"Стараемся помогать им, обеспечивать какими-то вещами, бытовой химией и другим необходимым", – рассказал волонтер.