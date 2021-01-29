В правительстве Тюменской области новый руководитель департамента экономики

14:40 29 января 2021
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admtyumen.ru

Директором департамента экономики Тюменской области с 29 января 2021 года назначен Максим Скворцов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора. 

Максим Скворцов - выпускник Тюменского государственного университета, работал в банковской сфере. В одном из ведущих региональных финансовых учреждений он прошел по карьерной лестнице путь от бухгалтера до руководителя структурного подразделения Победитель всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". С 2018 года возглавлял Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию.

Теги: кадры , назначения , правительство Тюменской области
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