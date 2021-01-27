Работа депутата - в решении проблем своего избирательного округа, уверен Дмитрий Елагин

О деятельности на благо жителей областного центра и новых инициативах рассказал руководитель фракции ЛДПР в Тюменской городской думе Дмитрий Елагин.

– Дмитрий Николаевич, для вас стало неожиданностью, что в 2020 году коллеги доверили вам руководство фракцией?

– Я был готов к этому. Консультации длились несколько месяцев, в них участвовало руководство регионального отделения партии ЛДПР и депутаты Государственной думы. Это взвешенное, согласованное, коллегиальное решение.

– Какие факторы были определяющими при назначении: опыт политической деятельности, личностные характеристики, авторитет у других депутатов и представителей органов власти?

– Точно не политический опыт – есть коллеги и поопытнее меня. Наверное, однопартийцы оценили другие мои качества. Надеюсь, никого не подведу.

– Что значит новый статус лично для вас?

– Прежде всего, ответственность. Возросла общественная нагрузка, я стал уделять чуть меньше внимания профессиональной деятельности, семье. Но я знал, на что шел, и дал на это согласие.

– Вам важны доверие, поддержка жителей и коллег по депутатскому корпусу?

– Конечно, важны. Мне понравились слова, произнесенные на инаугурации нашим губернатором. Он подчеркнул, что все мы – члены одной партии, партии жителей Тюмени и Тюменской области. Полностью разделяю эту точку зрения. Мы все в одной лодке.

– Вы сказали, что руководство фракцией – это повышенная ответственность. А появляются ли в свете этого назначения какие-то дополнительные возможности для решения социально значимых задач?

– Пока сложно сказать, прошло слишком мало времени. Но меня очень радует – и я говорил об этом на заседаниях думы – что за последний год либерал-демократов стали слышать. Это заметно в том числе по конструктивной работе в одномандатных округах. Я человек прямой, говорю то, что думаю, и если есть положительные результаты работы, то заявляю об этом открыто. Конечно, хотелось бы, чтобы к депутатам от фракции ЛДПР прислушивались больше, чаще принимали во внимание наши инициативы. Думаю, в процессе работы наладим контакт, все будет нормально.

– Было бы проще продвигать инициативы, будь ЛДПР партией большинства?

– Разумеется, но я осознанно вступал в ряды либерал-демократов.

– Почему именно ЛДПР?

– Во-первых, мне нравится наш лидер – человек, который не лезет за словом в карман, открыто обозначает свою позицию и озвучивает мнение многих россиян. И потом, со своими взглядами на жизнь я вряд ли мог реализовать себя в другой партии.

– Слишком категоричны в высказываниях?

– Дело не в резких высказываниях. Мы проговариваем проблемы, которые действительно волнуют граждан, в моем случае – тюменцев, отдавших за меня свои голоса, наделивших полномочиями представлять их интересы на уровне муниципалитета. Кстати, ни разу не случалось, что в думе или администрации меня как-то ограничивали в обозначении своей позиции, даже если она идет в разрез с мнением большинства. Это и есть демократия, и мне это нравится.

– Тюменская городская дума с весны 2020 года работает в условиях повышенной готовности. Вы адаптировались к новым реалиям? Как выстаиваете работу в округе?

– С этим вообще проблем нет. В своем округе я живу 20 лет, половину местных жителей знаю лично. У многих есть номер моего телефона, поэтому я постоянно на связи. Личные встречи на открытом пространстве тоже организую, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. Один минус – депутатские приемные пока не работают, а так все по-прежнему.

– Говорите, ваш телефон знают многие. Это не напрягает? Жители округа не злоупотребляют вашим вниманием?

– Нет, мои избиратели знают меру.

– Какие общегородские проблемы, на ваш взгляд, требуют наиболее пристального внимания народных избранников и городских властей в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой?

– Это глобальный вопрос. Полагаю, в первую очередь, внимания требует исполнение бюджета 2021 года. Важно, чтобы распорядители средств муниципальной казны использовали их эффективно, а депутаты контролировали работу исполнительных органов власти. На самом деле важно все, что волнует горожан: тарифы на теплоэнергию, качество питьевой воды, строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие дорожно-транспортной сети. Хочется, чтобы чиновники осознавали важность каждого запроса жителей и не откладывали решение проблем на потом. Зачем нужен депутат? Он обозначает болевую точку. Существует проблема – не надо закрывать на нее глаза, нужно пытаться решить ее. Есть департаменты, которые с готовностью отзываются на все запросы, поступающие от депутатского корпуса, и надеюсь, со временем мы достигнем полного взаимопонимания со всеми исполнительными органами власти.

– На заседаниях вы часто озвучиваете проблемы своего округа, в нем преобладают новостройки. Но проблем хватает и в микрорайонах старой застройки. Как же создать комфортные условия для проживания граждан по всему городу?

– Каждый депутат должен искать варианты решения проблем на вверенной ему территории – только так. Несомненно, мы отмечаем позитивные изменения в разных сферах жизнедеятельности. Либерал-демократы, как и остальные депутаты городской Думы, единогласно поддержали бюджет 2021 года: не каждый муниципалитет располагает таким объемом денежных средств, остается грамотно распорядиться ассигнованиями. Для более детальной проработки вопросов я бы предложил продолжать общение депутатов с представителями администрации после заседаний думы – это, кстати, практикуется в региональном парламенте.

– Вы можете выступить инициатором такого метода работы.

– Такая мысль есть. Пока я привыкаю к роли руководителя фракции, но думаю, что скоро выйду с этим предложением к коллегам по депутатскому корпусу.

– Если продолжить тему инициатив, то можно ли в ближайшее время ждать от либерал-демократов новых предложений, направленных на улучшение качества жизни тюменцев?

– Пока наши инициативы трудно продвигаются. Взять, к примеру, льготный проезд школьников в каникулы: создана лишь рабочая группа по подготовке нормативно-правового акта, а тарифы перевозок детей остались прежними. Осенью 2019 года я предлагал бесплатно кормить учеников начальных классов, но тогда мои слова не были услышаны. И вот питание по всей стране стало бесплатным по указу президента, а ведь мы могли бы создать отличный прецедент. Вот тут как раз и пригодился бы так называемый разбор полетов, о чем я упоминал ранее. Важно обсуждать то, что депутаты озвучивают на заседаниях постоянных комиссий и думы, ведь они представляют интересы жителей своих округов, а это более 20 тысяч человек – серьезная единица, между прочим.

– Вы вышли из состава постоянной комиссии по социальному развитию и присоединились к коллегам, обсуждающим вопросы экономики и бюджета. Чем обосновано такое решение?

– Здесь нет никаких подводных камней: в составе комиссии по бюджету не было ни одного депутата нашей фракции, поэтому мы приняли коллегиальное решение, что эту тему я возьму на себя. Кстати, еще несколько депутатов от ЛДПР выбрали новые направления деятельности. На мой взгляд, полезно время от времени вносить изменения в работу фракции.

– А вам какая тематика ближе?

– И социальная политика, и бюджет, и градостроительство для меня одинаково интересны.

– Ваша профессиональная деятельность помогает в депутатской работе?

– Конечно, благодаря профессии, дополнительному образованию и увлечению спортом в некоторых вопросах я разбираюсь лучше. Смею надеяться, что достойно представляю интересы горожан и ни разу не подвел их.