Депутат Тюменской гордумы Дмитрий Бородин сложил свои полномочия

Депутат Тюменской городской думы по одномандатному избирательному округу №10, директор школы №43 Дмитрий Бородин по собственному желанию сложил полномочия депутата в связи с переходом на другую работу.

В напутственных речах коллеги отметили эффективность Бородина в работе с населением и в решении актуальных для территории вопросов, пожелали ему успехов на новом поприще. Председатель гордумы Светлана Иванова напомнила, что помимо руководства школой, Бородин возглавляет общественный совет надежных отцов в Тюменской области, является инициатором многих проектов. Она поблагодарила Бородина за сотрудничество и пожелала ему также успешно применять свой опыт и багаж знаний на благо Ханты-Мансийского округа.