Депутаты гордумы порадовали подарками детей в "Особом ребенке"

Канцелярию и материалы для творчества, собранные волонтерским центром гордумы, общественной организации "Особый ребенок" передали председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова и депутаты Дмитрий Осипов, Эльвира Амирова и Алексей Чирков.

Организации "Особый ребенок" 33 года, она объединяет более 400 семей с детьми-инвалидами и занимается ихсоциально-бытовой реабилитацией. Во время визита в центр депутаты отметили необходимость данной работы и поблагодарили сотрудников за профессионализм, душевную щедрость, искреннюю заботу и теплую атмосферу.

"Особый ребенок" выполняет важную миссию – благодаря работе организации маленькие тюменцы социализируются, осваивают коммуникации и находят новых друзей", — резюмировала поезду в центр Светлана Иванова.