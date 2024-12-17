Жителя Уватского района чуть не убили у кафе

В Уватском районе будут судить по обвинению в покушении на убийство местного жителя, который в сентябре этого года у кафе в Демьянке четырежды ударил ножом 30-летнего мужчину.
Пьяная потасовка переросла в драку около пяти утра 28 сентября. Нож у нападавшего был при себе. Добить оппонента ему помешали очевидцы - они вызвали скорую медицинскую помощь, и медики его спасли.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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