Жителя Уватского района чуть не убили у кафе

17:23 16 декабря 2024
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В Уватском районе будут судить по обвинению в покушении на убийство местного жителя, который в сентябре этого года у кафе в Демьянке четырежды ударил ножом 30-летнего мужчину.

Пьяная потасовка переросла в драку около пяти утра 28 сентября. Нож у нападавшего был при себе. Добить оппонента ему помешали  очевидцы - они вызвали скорую медицинскую помощь, и медики его спасли.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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