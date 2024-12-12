Тюменский "Воин" планирует набрать учебные группы для военной и спортивной подготовки

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Представители филиала Российского Союза боевых искусств и филиала Центра развития военно-спортивной подготовки "Воин" обсудили патриотическое воспитание и спортивную подготовку молодежи, одним из итогов стал планирующийся набор в группы по военной спортивной подготовке, сообщили в центре "Воин". Занятия будут проходить в мультиспортивном центре "Стальной характер", где размещается отделение РСБИ.

"Мы планируем набрать несколько учебных групп. Дети будут постигать основы не только военной, но и спортивной подготовки", — сообщил замдиректора филиала "Воина" Сергей Рябов.

По его словам, инструкторы "Воина" также готовы проводить мастер-классы для спортивных федераций -членов РСБИ, положительно оценивают перспективы по совместной реализации программ летнего отдыха.

На презентации возможностей центра и Союза боевых искусствт прошли мастер-классы и показательные выступления представителей федерации спортивного ножевого боя и федерации панкратиона. Представители "Воина" ознакомили всех с материальной базой беспилотников и работой по фиджитал-спорту и тактической медицине.

Филиалы Центра "Воин" созданы при поддержке Союза боевых искусств, идею поддержал президент Владимир Путин. Первые региональные отделения "Воина" открылись в мае 2023 года. В них опытные инструкторы обучают школьников и студентов от 14 лет по восьми военно-прикладным направлениям. Сейчас в стране 21 филиал центра, тюменский считается одним из лучших и является ресурсной площадкой для подготовки инструкторов для работы в других регионах. В начале декабря губернатор Александр Моор представил работу и достижения местного "Воина" вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.