Площадь Города трудовой доблести появилась в Тюмени

Место на улице Республике в центре Тюмени, где установлена стела "Тюмень – город трудовой доблести" комиссия по топонимике решила назвать площадью Города трудовой доблести, таким образом поддержав предложение областного совета ветеранов и управы Центрального административного округа.
Тюменцы также поддержали идею - на портале "Я решаю!" из 96 проголосовавших за такое название площади высказались 90 человек, сообщили в администрации города.
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