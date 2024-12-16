Площадь Города трудовой доблести появилась в Тюмени

Место на улице Республике в центре Тюмени, где установлена стела "Тюмень – город трудовой доблести" комиссия по топонимике решила назвать площадью Города трудовой доблести, таким образом поддержав предложение областного совета ветеранов и управы Центрального административного округа.

Тюменцы также поддержали идею - на портале "Я решаю!" из 96 проголосовавших за такое название площади высказались 90 человек, сообщили в администрации города.