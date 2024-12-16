Производитель молочной продукции стал лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Молочный комбинат "Ситниковский", филиал АО "Золотые луга", признан лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" по итогам 2024 года. Знаком качества на региональном уровне были отмечены сразу семь продуктов местного производителя.

Предприятие уже на протяжении многих лет получает признание и награды престижного конкурса, организатором которого выступает Правительство Тюменской области. В этом году победителями стали: молоко пастеризованное 3,2% и молоко ультрапастеризованное 3,2%, кефир 1%, сметана 20% и йогурт с клубничным наполнителем торговой марки "Золотые луга", а также ацидофилин с сахаром оздоровительной линейки кисломолочных напитков "Живи ЗдорОво".

Вручение наград в торжественной обстановке провела директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Продукция нашей компании уже не первый раз подтверждает свое высокое качество и становится одной из лучших как на региональном, так и на федеральном уровне. Это возможно благодаря усилиям и неравнодушию всей команды предприятия, ответственного отношения к своему делу и продукции, которую потребляют, прежде всего, наши семьи, дети, друзья. Мы держим высокую планку, стремимся не только сохранить качество и безопасность производимой молочной продукции, но и постоянно развиваемся, ищем способы автоматизировать процессы", - прокомментировала директор по качеству молочного комбината "Ситниковский" (филиала АО "Золотые луга") Алёна Пинигина.

Отметим, всего на конкурс было подано 242 заявки на продукцию и услуги от 115 предприятий Тюменской области. Лауреаты гарантируют потребителям высокое качество и могут маркировать свои товары и услуги знаком "Лучшие товары и услуги Тюменской области", зарегистрированным Роспатентом.