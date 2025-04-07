В Тюменской области пройдёт конкурс методических материалов физкультурно-спортивной направленности

С 21 апреля по 31 июля 2025 года в Тюменской области состоится конкурс методических материалов физкультурно-спортивной направленности.

Конкурс проводится в заочном формате по следующим номинациям:

- номинация № 1 "Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки";

- номинация № 2 "Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта";

- номинация № 3 "Творческая индивидуальность".

Документы для участия в конкурсе необходимо направить в бумажном варианте по 25 апреля 2025 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО "ЦПСР и ССК").

По итогам конкурса победителей и призёров наградят дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и денежными призами.

Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025). Подробнее о конкурсе можно также узнать по телефону: 8 (3452) 345-177.