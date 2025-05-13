В Тюменской области определят лучшего организатора работы спортшколы

В Тюменской области 12 мая стартовал областной заочный конкурс на лучшего организатора работы спортивной школы.

К участию приглашаются руководители и специалисты государственных и муниципальных спортивных школ (СШ, СШОР, ДЮСШ) и иных организаций, осуществляющих обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, независимо от ведомственной принадлежности, добившиеся высоких результатов в своей деятельности по подготовке спортивного резерва, воспитанию у молодежи позитивного отношения к спорту как основе здорового образа жизни.

Конкурс проводится по трем номинациям:

- "Директор";

- "Заместитель директора";

- "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист".

Победители и призёры в каждой номинации награждаются дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и денежными призами в следующих размерах:

- за 1-е место – 30 000 рублей;

- за 2-е место – 25 000 рублей;

- за 3-е место – 20 000 рублей.

Документы для участия в конкурсе необходимо направить в бумажном виде до 30 мая 2025 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО "ЦПСР и ССК"), телефон: 8 (3452) 345-177.

Положение о проведении областного заочного конкурса на лучшего организатора работы спортивной школы с приложениями размещено на официальном сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Деятельность центра" - "Конкурсы" - 2025.