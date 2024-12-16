В тюменском музее открыли кабинет Деда Мороза

В музейном комплексе имени Ивана Словцова открылся кабинет Деда Мороза, в нем можно встретить Деда Мороза и Снегурочку или посидеть на троне, сфотографироваться и загадать желание, которое обязательно сбудется, обещают в депкультуры ТО.
Помимо загадывания желаний, посетители могут поучаствовать в двух бесплатных мастер-класса на выбор - заняться творчеством и создать свой уникальный сувенир в виде новогодней елочки.
Вход свободный. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (3452) 45-35-90.
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