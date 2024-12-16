Тюменский школьник стал призером AI Challenge

В международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей AI Challenge Артем Ильиных занял третье место в треке "Креативные" в направлении от Sber AI и Kandinsky Video.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла на конференции AI Journey - "Путешествие в мир искусственного интеллекта", организованном Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Лучшими признаны 18 команд трека "Исследователи" и 26 участников индивидуальных треков "Начинающие" и "Креативные", которые разделили призовой фонд — 17 млн рублей.

Участник из Тюмени Артем Ильиных занял третье место в треке "Креативные" в направлении от Sber AI и Kandinsky Video, где требовалась генерация креативных видео на соответствующие темы от держателя трека. "ИИ прекрасен тем, что высвобождает очень много времени человека. И если использовать это время с умом, то можно сделать величайшие открытия, а значит, будущее будет ярким, интересным. Я в это верю, я хочу быть частью этого будущего", - отметил участник.

В этом году участие в конкурсе участвовали 8,5 тысячи детей из 65 стран мира, среди которых США, Украина, Узбекистан, Эфиопия, Перу, Индия, Канада и другие. Ребята работали над технологическими бизнес-кейсами по 16 направлениям — от металлургии и сельского хозяйства до инвестиций и креативных направлений.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Конкурс AI Challenge призван помочь ребятам повысить навыки владения AI и сделать свой первый вклад в развитие технологий на благо человека. В этом году участники состязались в трех категориях разной сложности. Каждый, вне зависимости от уровня знаний и навыков в этой сфере, смог проявить себя в работе над задачами бизнеса с использованием AI-решений. В партнерстве с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и ведущими российскими вузами мы создаем новые возможности для развития в России талантливых молодых профессионалов международного уровня.

Победители трека "Исследователи" AI Challenge 2024, помимо денежного приза, получат возможность пройти уникальную образовательную программу от Альянса в сфере искусственного интеллекта и Центрального университета. По ее итогам будет сформирована российская школьная сборная для участия в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдет в Китае 2–10 августа 2025 года.

Победители AI Challenge также получат ряд преференций, включая гранты на обучение от ведущих российских вузов-академических партнеров конкурса: Университета Иннополис, Центрального университета и Университета ИТМО.