Коллектив Тюменской домостроительной компании внесен в Книгу почета Тюмени

Фото: Тюменская городская Дума

С соответствующим предложением выступили председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Депутаты Тюменской городской Думы рассмотрели этот вопрос на очередном заседании и единогласно поддержали инициативу.

Депутаты отметили, что Тюменская домостроительная компания — крупнейший застройщик города. В каждом административном округе Тюмени есть объекты, построенные АО "ТДСК".

В АО "ТДСК" ведется планомерная работа по привлечению молодых кадров. Предприятие на регулярной основе знакомит с компанией школьников и студентов, организуя экскурсии на производство и объекты. На базе предприятия есть свои учебные классы, тренировочный полигон, развито наставничество. Руководство компании уделяет особое внимание организации комфорта и бытовых условий для работников предприятия. Для сотрудников выстроена система социальной поддержки, включая медицинское сопровождение.

"Это единственный застройщик Тюмени и Тюменской области, который строит за собственные средства. Предприятие выполняет полный цикл работ — от инженерных изысканий до ввода объекта в эксплуатацию. Компания строит не только жилые дома, но и детские сады, школы, поликлиники. В коллективе работают целые трудовые династии, стаж самой большой из которых составляет 250 лет", — прокомментировал заместитель председателя постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Александр Григорьев.