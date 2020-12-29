Что волнует тюменцев накануне 2021 года?

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прямую линию и ответил на самые распространенные вопросы жителей региона, которые они оставляли в комментариях под его постами в соцсетях.

Качество образования

Оказалось, что это самая популярная тема для дискуссий у тюменцев. Многие уверены, что дистанционное обучение не так эффективно, как уроки в школах, и просят перевести всех школьников в офлайн.

Моор ответил, что дистант в пандемию - мера хоть и вынужденная, но вполне оправданная. Разобщение детских коллективов позволило снизить рост заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения, в том числе учителей, перейти врачам от аврала к плановой работе.

Если в новогодние праздники эпидситуация не ухудшится, то Оперштаб может рассмотреть вопрос о переводе всех детей в обычный режим обучения, отметил Моор. Это же касается учреждений допобразования, которые проводят занятия с детьми удаленно.

Новые школы в микрорайонах

Жители ЖК "Новопатрушево", "Плеханово" просят власти региона не откладывать со стройками школ. Территории активно застраиваются, количество детей увеличивается - нехватка мест в образовательных учреждениях становится все острее. Губернатор отметил, что в 2020 году большие непредвиденные расходы плюс налоговые послабления для бизнеса негативно отразились на региональной казне, да и бюджет-2021 сформирован с большим дефицитом, потому часть проектов, в том числе строительство школ, приходится передвигать на 2022-2023 годы. Или же искать нестандартные решения. По словам губернатора, в первом квартале 2021 года будут рассмотрены варианты государственно-частного партнерства относительно строительства школ в названных районах.

Строительство детсада в Березняках по планам начнется в 2021 году. Что касается школы, то будут выделены средства на разработку проекта, возведение объекта - не ранее 2022-2024 годов. В первую очередь школы будут строить в густонаселенных районах с многоэтажной застройкой, подчеркнул губернатор.

Вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Тюменской области стартовала в декабре. На сегодня в регион поступило около 2,5 тыс. доз вакцины для иммунизации групп риска. Прививочная кампания идет среди работников медучреждений, системы образования, соцобслуживания и МФЦ. По планам Минздрава в январе-феврале регион получит еще порядка 73 тыс. доз "Спутника V". После того как группы риска будут привиты, начнется широкая иммунизация всех желающих. Она будет идти по предварительной записи, как именно — станет известно в январе.

Сегодня работает 10 прививочных пунктов - пять в Тюмени, по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и в Тюменском районе. Оборудование есть еще на 12 прививочных пунктов, при необходимости они будут созданы.

Другие вопросы

Многих волнует работа медучреждений, возобновление плановых приемов и операций, вакцинация от коронавируса. В этом же разделе было много частных вопросов, все они переданы в региональный департамент здравоохранения для подробного разбора. Также поступили вопросы, касающиеся тестирования на коронавирус, выдачи бесплатных лекарств, выплат медикам, работающим в красной зоне. Жители региона спрашивали о выплате пособий на детей, предоставлении земельных участков многодетным, жилья молодым семьям и так далее.

Ремонт дорог, строительство новых развязок и подход властей к решению этих проблем губернатор пояснил на примере микрорайона "Тюменская слобода", жители которого жалуются на постоянные пробки.

Также в прямом эфире обсудили проблемы электроснабжения СНТ и населенных пунктов Тюменского района, качество водоснабжения жителей Тюмени, газификации, ремонт домов, в том числе состояние общежития на улице Жуковского, благоустройство левого берега Туры в Тюмени и других городских пространств.

Интересовались тюменцы и тем, какие впечатления на Владимира Путина произвел Тобольск, как исполняются поручения президента,данные им местным властям во время визита.

До эфира поступило более 1,5 тыс. вопросов, все они были систематизированы — губернатор ответил на наиболее частые и актуальные, но пообещал, что ни одно сообщение не останется без внимания: "Все они попадут в работу моим заместителям и они в рабочем порядке на каждый из них ответят".

В завершение эфира Моор поблагодарил жителей региона за активное участие в диалоге, конструктивную критику, которая стимулирует к дальнейшей работе, и пожелал всем здоровья, мира и благополучия в наступающем году.

Запись прямой линии можно посмотреть в аккаунтах губернатора в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

Татьяна Тихонова