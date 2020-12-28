Председатель Тюменской гордумы вошел в состав представителей России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

По Распоряжению президента РФ Владимира Путина председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный вошел в состав представителей РФ в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Он будет представлять Россию в 2021-2026 годах.

Российская делегация сформирована из 9 представителей в Палате регионов Конгресса и 9 представителей в Палате местных властей. Заболотный включен в состав представителей Палаты местных властей Конгресса. Распоряжением предусматривается работа 9 заместителей в каждой Палате., сообщили в информационно-аналитическим отделе гордумы.

"Большое доверие президента говорит о том, что Тюменская городская дума работает эффективно. Опираясь на накопленный опыт, нам есть, что предложить для рассмотрения коллегам, мы открыты к диалогу, готовы работать на результат для дальнейшего развития местного самоуправления и взаимодействия с европейскими партнерами по линии муниципалитетов", - считает Евгений Заболотный.

Конгресс является одним из трех основных подразделений Совета Европы. Он служит площадкой для обмена опытом местных и региональных органов власти из 47 государств - членов Совета Европы, обсуждения общих проблем и развития межгосударственного взаимодействия.